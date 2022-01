Sono 1350 i nuovi positivi in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. Si tratta di un dato ancora alto, che porta con sé purtroppo anche cinque decessi. Si tratta di un uomo classe 1941 di Itri, già con patologie pregresse, una donna del 1938 di Monte San Biagio in dialisi, un uomo classe 1922 di Latina, uno di Formia classe 1924 e un uomo del 1958 non vaccinato affetto da malattie neurologiche croniche di Terracina.

Sono 351 i nuovi contagi a Latina, 259 di Aprilia, due città che ogni giorno registrano i dati più elevati. Nelle ultime 24 si sono ricoverate 14 persone, guarite in 387, vaccinate in 5684.

Aprilia 259

Bassiano 1

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 76

Cori 23

Fondi 84

Formia 51

Gaeta 41

Itri 29

Latina 351

Lenola 4

Maenza 4

Minturno 39

Monte San Biagio 11

Norma 10

Pontinia 41

Ponza 3

Priverno 36

Prossedi 1

Roccagorga 10

Rocca Massima 2

Roccasecca dei Volsci 1

Sabaudia 47

San Felice Circeo 35

Santi Cosma e Damiano 8

Sermoneta 24

Sezze 43

Sonnino 17

Sperlonga 3

Spigno Saturnia 9

Terracina 87

Ventotene

TOTALI 1350