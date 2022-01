Un grave incidente stradale si è registrato nella tarda mattinata di oggi in via Epitaffio, a poche centinaia di metri dall'incrocio con la strada statale Appia. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità, una Smart Fortwo e un furgone Amazon si sono scontrati frontalmente mentre percorrevano la strada alle porte di Latina in senso di marcia opposto. Tre in tutto i feriti, ossia il corriere di 26 anni alla guida del furgone adibito alle consegne, e le due sorelle di 20 e 29 anni che sedevano a bordo della city car: tutti e tre sono stati soccorsi dalle ambulanze del servizio 118 che li hanno trasportati presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, con l'urgenza riservata ai codici rossi, per gli accertamenti e le cure del caso.