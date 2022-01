Nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Aprilia hanno tratto in arresto due cittadini marocchini rispettivamente di 45 e 36 anni, trovati in possesso di trentanove panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish dal peso complessivo di gr. 3.852, di un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di gr. 11,2 e materiale vario utilizzato per il confezionamento; buste in cellophane, un coltello con lama sporca di hashish, un bilancino di precisione. I due arrestati, sono posti a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Latina.