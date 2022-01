Drammatico incidente stradale in serata all'altezza del chilometro 75,1 della strada Appia al confine tra Sezze e Latina. A perdere la vita un meccanico di 42 anni di Sezze, finito nel canale Lungolinea che costeggia la statale. In circostanze al vaglio della Polizia Stradale del distaccamento di Terracina, intervenuta per i rilievi e gli accertamenti del caso, la vittima proveniva dalla Migliara 45, lato Sezze, al volante della propria Audi A5 e non si è fermata all'incrocio con l'Appia. La vettura era lanciata a forte velocità e ha sfondato il muro che delimita la carreggiata, ribaltandosi nel canale. A nulla è valsa la corsa dei soccorritori perché l'automobilista è rimasto intrappolato nell'abitacolo. I vigili del fuoco stanno lavorando al recupero del mezzo e il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico.