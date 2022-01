Scene da film, nel primo pomeriggio di ieri, all'altezza dello svincolo della strada statale Pontina a Borgo Montello, dove un uomo che intralciava la strada con la propria auto, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha aggredito un poliziotto libero dal servizio che lo aveva avvicinato per verificare cosa stava succedendo. L'automobilista violento è stato portato negli uffici di polizia per gli accertamenti del caso, mentre un secondo uomo che si trovava in auto con lui è riuscito a scappare a piedi, dileguandosi nelle zone circostanti.