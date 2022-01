Brutto incidente al km 1 della Pontina stamattina intorno alle 10:30. Una Mercedes che procedeva in direzione Terracina improvvisamente è uscita di strada schiantandosi prima contro un palo della telefonia, tranciato di netto, e poi finendo contro un muretto privato, mandato in frantumi, prima di carambolare sul ciglio della corsia. Alla guida 22enne, dalle prime informazioni originario di un comune lepino, che ha riportato con diverse ferite all'ospedale Alfredo Fiorini Terracina, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre all'ambulanza del 118, la polizia locale che sta conducendo i rilievi e il soccorso ACI. A dare supporto per la viabilità anche l'Anc di Sabaudia. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale ma sembrerebbe che l'incidente sia avvenuto in modo autonomo.