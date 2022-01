Un violento incidente stradale si è registrato nel primo pomeriggio in strada Podgora, nella periferia di Latina. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, intervenuta con due pattuglie per i rilievi e la gestione della viabilità, due automobili sono entrate in collisione frontalmente in un tratto di rettilineo non lontano dall'incrocio con via del Pozzo: una Toyota Yaris vecchio modello guidata da un trentenne si è immessa sulla strada da un accesso, privato diretta verso Borgo Carso, mentre in senso opposto, quindi in direzione di Borgo Podgora, proveniva una Audi Q5 guidata da un uomo di 72 anni. Nonostante una lunga frenata del suv, l'impatto frontale tra i due veicoli è stato violento, tant'è vero che entrambi gli automobilisti hanno richiesto i soccorsi delle ambulanze del servizio 118 per il trasporto in ospedale.