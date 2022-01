Covid: D'amato, "Oggi Nel Lazio Su 20.833 Tamponi Molecolari E 76.241 tamponi Antigenici Per Un Totale Di 97.074 Tamponi, Si Registrano 12.663 Nuovi Casi Positivi (-804), Sono 28 I Decessi ( = ), 2.134 I Ricoverati (+38), 207 Le Terapie Intensive (+4) E +10.277 I Guariti. Il Rapporto Tra Positivi E Tamponi È Al 13%. I Casi A Roma Città Sono A Quota 6.661.

Il Lazio Come Preannunciato Resta In Zona Gialla. Domani Ricorrono I Due Anni Dai Primi Casi Covid In Italia. La Coppia Di Coniugi Cinesi Xianming Liu E Yamin Hu, Fu Il Primo Contact Tracing Del Covid. Per La Prima Volta Fu Ricostruito Tutto Il Percorso E L'albero Dei Contatti. Dopo Alcune Ore Dal Sopraggiungere Del Mezzo In Bio-Contenimento A Via Cavour Furono Isolati Anche Il Resto Dei Turisti Che Stavano Viaggiavando In Pullman Verso Cassino.

Dopo 48h Il Virus Fu Isolato Nel Laboratorio Di Virologia Dell'istituto Spallanzani E Messo A Disposizione Il Sequenziamento Della Comunita' Scientifica Internazionale. La Coppia Fu Curata Allo Spallanzani E Successivamente Al San Filippo Neri. Nel Loro Messaggio Di Saluto Ringraziarono Il Nostro Paese Che: "Tanto Desideravamo Conoscere Ma Il Destino Ci Ha Impedito Di Fare Come Sognavamo. Speriamo Davvero Di Poter Avere Una Seconda Occasione Di Poterlo Fare In Futuro. Auguriamo A Tutti Gli Italiani Di Poter Superare Il Prima Possibile Questo Periodo Difficile E Di Rialzare Lo Sguardo Verso Un Cielo Azzurro E Un Sole Luiminoso"



***Superati I 12,5 Milioni Di Vaccini Complessivi, Superate Le 3,4 Milioni Di Dosi Booster Effettuate. Raggiunto Con Tre Giorni Di Anticipo L'obiettivo Del 70% Di Copertura Con Dosi Booster Della Popolazione Adulta'

***Ieri Sono State Effettuate Oltre 51 Mila Somministrazioni Di Vaccino.

* 2 Febbraio - Open Day Donne In Gravidanza: Si Terranno Il 2 Febbraio Prossimo Diversi Open Day Su Tutto Il Territorio Regionale Rivolti Alle Donne In Gravidanza E In Allattamento. Tutte Le Info Su Salutelazio.It

* 28 Gennaio Dello Scorso Anno: 324 Ricoveri In Meno In Area Medica, 82 In Meno In Terapia Intensiva E 15 Decessi In Meno. Numeri Che Dimostrano L'importanza Della Vaccinazione.

* Scuole: Potenziato Il Contact Tracing Disposizione Degli Studenti. Si Accede Solo Su Prenotazione Sulla Piattaforma (Https://Prenota-Drive.Regione.Lazio.It/Main/Home) Con La Tessera Sanitaria E Indicando L'istituto Scolastico. Mediamente A Disposizione Circa Il 50% Dei Posti Giornalieri.

* Vaccini Pediatrici: Attive Leprenotazioni Sul Portale Regionale (Https://Prenotavaccino-Covid.Regione.Lazio.It/Main/Home).

Sui Canali Social Di Salutelazio Le Faq E Il Video Realizzati In Collaborazione Con L'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Nel Lazio Superata Quota 12,5 Milioni Di Somministrazioni Di Vaccino E Di Queste 3,4 Milioni Sono Dosi Di Richiamo Pari Al 70% Della Popolazione Adulta. Raggiunto Il 98% Di Adulti Che Ha Ricevuto La Doppia Dose E L'91% Degli Over 12 Sempre In Doppia Dose.

* Hub Vaccinali: Negli Hub Si Può Accedere Solo Su Prenotazione Per Evitare Assembramenti.

*** Si È Conclusa Alla Presenza Dell'assessore Alla Sanità Della Regione Lazio, Alessio D'amato L'odierna Videoconferenza Della Task-Force Regionale Per Il Covid-19 Con I Direttori Generali Delle Asl E Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari E L'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Asl Roma 1: Sono 2.473 I Nuovi Casi E 6 I Decessi Nelle Ultime 24h.

* Asl Roma 2: Sono 2.708 I Nuovi Casi E 8 I Decessi Nelle Ultime 24h.

* Asl Roma 3: Sono 1.480 I Nuovi Casi E 0 I Decessi Nelle Ultime 24h.

* Asl Roma 4: Sono 563 I Nuovi Casi E 3 I Decessi Nelle Ultime 24h.

* Asl Roma 5: Sono 1.208 I Nuovi Casi E 1 Decesso Nelle Ultime 24h.

* Asl Roma 6: Sono 1.330 I Nuovi Casi E 3 I Decessi Nelle Ultime 24h.

***Nelle Province Si Registrano 2.901 Nuovi Casi:

* Asl Di Frosinone: Sono 806 I Nuovi Casi E 2 I Decessi Nelle Ultime 24h.

* Asl Di Latina: Sono 1.148 I Nuovi Casi E 2 I Decessi Nelle Ultime 24h.

* Asl Di Rieti: Sono 278 I Nuovi Casi E 1 Decesso Nelle Ultime 24h.

* Asl Di Viterbo: Sono 669 I Nuovi Casi E 2 I Decessi Nelle Ultime 24h". lo Comunica In Una Nota L'assessore Alla Sanità Della Regione Lazio, Alessio D'amato.