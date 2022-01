Un incendio divampato in circostanze ancora da chiarire, ha distrutto stanotte una baracca nel cortile del lotto 46, alle spalle dei palazzoni di viale Nervi tra i quartieri Q4 e Q5. La struttura presente ormai da molti anni veniva utilizzata come luogo di ritrovo da alcuni residenti: ieri sera poco dopo le 23 è stata completamente distrutta dalle fiamme. I Vigili del Fuoco hano lavorato per domare l'incendio e bonificare l'area, ma non hanno potuto accertare la natura del rogo: non si esclude l'ipotesi di un innesco accidentale vista la presenza di impianti elettrici posticci.