Sono 1243 i nuovi positivi al covid-19 registrati nelle ultime 24 dalla Asl in provincia di Latina. A Latina sono 313 contagiati, ad Aprilia 174, a Fondi 131, unici comuni oltre i cento contagi. Si registrano purtroppo altre tre vittime per complicazioni da coronavirus. Tutti anziani, si tratta di un uomo di Aprilia classe 1939, con patologie pregresse e seconda dose, un uomo di Sabaudia classe '33 con dose booster e patologie, e una donna del 1934 di Fondi con malattie cardiovascolari e non vaccinata. Ieri si sono ricoverate 3 persone, guarite 269 e vaccinate in 5196.

Aprilia 174

Bassiano 2

Campodimele 3

Castelforte 7

Cisterna di Latina 39

Cori 25

Fondi 131

Formia 71

Gaeta 44

Itri 23

Latina 313

Lenola 8

Maenza 5

Minturno 32

Monte San Biagio 11

Norma 4

Pontinia 28

Ponza 5

Priverno 19

Prossedi 1

Roccagorga 9

Rocca Massima 2

Roccasecca dei Volsci 4

Sabaudia 39

San Felice Circeo 17

Santi Cosma e Damiano 18

Sermoneta 25

Sezze 50

Sonnino 26

Sperlonga 8

Spigno Saturnia 5

Terracina 93

Ventotene 2

TOTALI 1243