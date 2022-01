Scene da film, all'ora di pranzo di oggi, in via del Lido a Latina, dove si è conclusa un'operazione lampo della Polizia Stradale: sotto gli occhi di numerosi passanti, gli investigatori della sezione di Polizia Giudiziaria del distaccamento di Aprilia hanno bloccato tre ladri dopo un rocambolesco inseguimento poco prima dello svincolo della Pontina in direzione del litorale.

Stando alle prime informazioni trapelate, si tratterebbero di specialisti dei furti d'auto arrivati in trasferta da Roma per rubare un'utilitaria in pieno giorno. Non immaginavano però di essere finiti nel mirino degli investigatori della Polstrada, che li ha poi portati presso il distaccamento di Aprilia per le pratiche dell'arresto.