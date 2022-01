Ancora una volta oltre i mille i contagi da covid 19 registrati nelle ultime 24 in provincia di Latina. Sono 275 a Latina, 200 ad Aprilia e Terracina con 93, con una persona deceduta nel comune di Fondi. Hanno dovuto ricorrere al ricovero in ospedale 9 persone, mentre 142 sono state giudicate guarite. In 5966 si sono vaccinati.

Aprilia 200

Bassiano 3

Campodimele 1

Castelforte 1

Cisterna di Latina 41

Cori 24

Fondi 22

Formia 51

Gaeta 9

Itri 10

Latina 275

Lenola 10

Maenza 2

Minturno 41

Monte San Biagio 4

Norma 8

Pontinia 29

Ponza 3

Priverno 36

Prossedi 2

Roccagorga 6

Rocca Massima 3

Roccasecca dei Volsci 1

Sabaudia 37

San Felice Circeo 18

Santi Cosma e Damiano 20

Sermoneta 16

Sezze 57

Sonnino 34

Sperlonga -

Spigno Saturnia 1

Terracina 93

Ventotene -

TOTALI 1058