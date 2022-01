Tragico incidente aereo nelle campagne tra Latina e Sabaudia dov'è precipitato un ultraleggero decollato dall'aviosuperficie di Nettuno. In circostanze al vaglio dei Carabinieri, il velivolo è precipitato nel cortile di un'abitazione in strada Bella Farnia, a poche centinaia di metri dal centro abitato di Borgo Grappa. A nulla è valso l'intervento dei soccorritori del 118 intervenuti con l'eliambulanza, per il pilota non c'è stato niente da fare, è morto sul colpo per le conseguenze dello schianto contro il suolo. Sono intervenuti j Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area.