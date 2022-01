Un ventiduenne la cui famiglia è originaria di Castelforte è stato ucciso con una coltellata a New York. La vittima è Antony D'Onofrio, assassinato da una mano ignota. Ancora oscuri infatti i particolari della tragedia sulla quale sta indagando il New York Police Department, il corpo di polizia della città statunitense. Sembra che il giovane sia stato accoltellato durante una rissa scoppiata all'esterno di un locale. Inutili i soccorsi prestati dai sanitari. La famiglia della vittima è originaria di Castelforte, cittadina che il padre aveva lasciato tanti anni fa per trasferirsi oltre Oceano. Qui era nato Il giovane che spesso tornava a Castelforte.

L'approfondimento sul giornale in edicola domani