L'operatore cercava di distogliere l'attenzione del ragazzo nel suo intento cercando di parlare e capire le sue problematiche di tossicodipendenza. Nel frattempo si mandava sul Posto personale della Stazione di Cisterna di Latina unitamente a personale del 118 che riuscivano a localizzare il giovane e prestargli i primi soccorsi. Il giovane veniva trasportato al Santa Maria Goretti per le cure del caso, preservandolo dai suoi progetti suicidi.

Un 23enne di Cisterna ha chiamato il 112 annunciando che stava pensando di togliersi la vita. Il ragazzo riferiva all'operatore che non ce la faceva più ad affrontare la sua situazione familiare e intendeva porre fine alla sua vita, aggiungendo di essere orfano da poco di padre.

