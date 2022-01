Alle ore 14,30 odierne, personale della Stazione di Sermoneta ha ricevuto una segnalazione telefonica per la ricerca di un anziano ottantenne, affetto da demenza senile, allontanatosi da casa poco prima, eludendo l'attenzione della moglie. Come previsto, pur in presenza della sola segnalazione telefonica, constatata la fondatezza della notizia ed alla luce della condizione di disagio dell'uomo, sono state immediatamente eseguite ricerche da parte dei militari, che hanno consentito di rintracciare l'uomo vagante nella borgata Carrara di Sermoneta, così da poterlo riaccompagnare a casa. La tempestività dell'intervento auspicata dallo stesso piano prefettizio ha consentito di ottenere il rapido ritrovamento della persona scomparsa.