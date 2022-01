È stato arrestato il presunto autore dell'omicidio di Anthony D'Onofrio, il 22enne originario di Castelforte accoltellato mortalmente sabato notte davanti a un locale di New York. Si tratta di Kevin Cuatlacati, 19enne, che sarebbe stato individuato dalle telecamere della videosorveglianza. La Polizia americana lo ha catturato a poche ore dal tragico evento, avvenuto durante una rissa che ha visto coinvolte una decina di persone. Parole di cordoglio sono state espresse oggi dal dindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo, che a nome dell'Amministrazione e dell'intera città ha inviato le più sentite condoglianze alla famiglia.

