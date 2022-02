Il totale ammonta a 95milioni e 900mila euro. Sono le richieste di multe complessive formulate dal pm De Luca per alcuni degli imputati, tra i quali figurano degli imprenditori, nel processo sull'immigrazione clandestina. Il dibattimento in Corte d'Assise vede 35 persone imputate a vario titolo per i reati di associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina. Per alcuni capi di imputazione c'è la prescrizione. Al centro dell'inchiesta la modalità con cui decine e decine di stranieri provenienti dal Bangladesh sono entrati in Italia. Le richieste di condanne totali ammontano a 84 anni di reclusione. I fatti avvenuti tra Latina, Fondi e Terracina.