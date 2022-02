Sono 1492 i casi da covid 19 riscontrati in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. Si tratta di un nuovo innalzamento dei casi in provincia dopo il calo registrato ieri, che era però semplicemente dovuto ad un numero inferiore dei tamponi effettuati. Sono 383 le persone contagiate nel comune di Latina, 254 ad Aprilia, 157 a Terracina, 93 a Formia, 76 a Sezze e 71 a Cisterna di Latina: questi i centri più colpiti di giornata. Ci sono purtroppo altre 2 vittime, anziane. Si tratta di persone anziane: una donna, classe 1932 di Latina, vaccinata ma con patologie pregresse, e un uomo di Aprilia classe 1933, non vaccinato e con patologie pregresse.