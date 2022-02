Un incidente stradale è avvenuto poco fa in pieno centro a Latina, all'altezza dell'incrocio tra via Verdi e via Napoleone Bonaparte a poca distanza dall'ospedale. Per cause in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale di Latina, una Fiat 500 L e una Citroen si sono scontrate all'altezza dell'incrocio. A causa della carambola la Citroen è finita contro una Renault Kadjar parcheggiata. Il bilancio è di quattro persone ferite (due uomini e due donne) di cui due in codice rosso portate all'ospedale Santa Maria Goretti. I residenti della zona continuano a chiedere la messa in sicurezza dell'incrocio dove si verificano sempre più spesso incidenti stradali.