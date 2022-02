Paura questa notte sulla Pontina, all'altezza dello svincolo per la Nettunense nel territorio di Aprilia, dove si è verificato un incidente. I fatti sono avvenuti alle 23.50 circa: per cause ancora da accertare, il conducente - un giovane - avrebbe perso il controllo del mezzo ribaltandosi con l'auto. Non sembrano esserci altre auto coinvolte. A bordo con lui c'era anche una ragazza, che è rimasta ferita e trasportata al pronto soccorso di Aprilia. Sul posto un'ambulanza del 118, un'auto medica di Cisterna e la Polizia Stradale. Sono stati richiesti gli accertamenti medici per accertare lo stato psicofisico del conducente.