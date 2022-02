Il sequestro è stato disposto dal gip di Latina, Pierpaolo Bortone, su richiesta del pm Giuseppe Miliano, a seguito delle indagini condotte dai militari, che hanno ritenuto sussistenti i reati relativi ad interventi di ristrutturazione della struttura, con ampliamenti delle superfici e delle cubature, con conseguente ridistribuzione degli spazi interni, violando gli strumenti urbanistici generali, oltretutto senza specifiche disposizioni planovolumetriche. In sostanza, gli interventi sono andati contro il Pua del litorale di Terracina, senza contare che gli abusi sono ricadenti all'interno fascia costiera dei 300 metri dalla battigia del mare e sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli