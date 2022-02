Un'auto si è ribaltata in pieno centro a Latina. L'incidente si è registrato stamattina lungo la circonvallazione, in viale Lamarmora, dove un automobilista ha sbandato improvvisamente perdendo il controllo della propria Fiat 500x. A causa della manovra la vettura ha urtato un'altra macchina in sosta e poi si è ribaltata, fermandosi sottosopra al centro della corsia. Con i soccorritori del 118 è intervenuta la Polizia Locale di Latina per gli accertamenti e i rilievi del caso.