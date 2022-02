Poco dopo la mezzanotte di ieri, il personale operativo dei Vigili del Fuoco di questo Comando, è intervenuto nel Comune di Sabaudia a seguito segnalazioni, giunte al Numero Unico di Emergenza 112, per un incidente stradale. Sul posto, sr 148 Pontina rotatoria Migliara 47, la squadra territoriale dei vigili del fuoco, constatava la presenza di una vettura ribaltata fuori strada, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. L'intervento dei pompieri si è reso necessario per collaborare, con il personale sanitario del 118, a soccorrere i tre uomini stranieri rimasti feriti e, nel contempo, mettere in sicurezza il mezzo incidentato.