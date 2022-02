All'esito di un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati predatori, i militari della Compagnia dei carabinieri di Formia hanno denunciato un soggetto per riciclaggio. Nello specifico, i militari del dipendente Norm - Sezione Radiomobile, durante un controllo a tre soggetti originari di Napoli, uno di essi, disoccupato e gravato da numerosi precedenti di polizia, veniva trovato in possesso di diverse carte di credito a lui non riconducibili, opportunamente sottoposte a sequestro e messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Cassino.