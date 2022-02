La cittadina cinese è stata accompagnata per le formalità di rito presso gli Uffici del Commissariato e immediatamente tradotta ed associata presso la Casa Circondariale Femminile "Rebibbia" di Roma dove sconterà la pena detentiva di 3 anni e 4 mesi.

La misura restrittiva, divenuta definitiva il 29.06.2021, concerne la commissione di reati estorsivi commessi nella città meneghina. La complessa attività di indagine, condotta dagli investigatori del Commissariato, ha consentito accertare la presenza della donna a Formia, da poco trasferitasi con il proprio nucleo familiare. In particolare l'arresto è scattato, all'interno di un Centro Commerciale, mentre la donna era intenta a giocare ad una slot machine e prima che potesse nuovamente far perdere le proprie tracce.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli