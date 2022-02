Avevano 60 chili di hashish nel bagagliaio della loro auto, per questo è stata arrestata, dalla polizia stradale di Torino, una coppia. Lei è una 19enne originaria di Latina.

I fatti sono avvenuti sulla tangenziale sud di Torino. La coppia, lui 25 anni di Roma, lei 19 di Latina viaggiava a bordo di una Reenault Megane Sw. Una pattuglia della polizia stradale li ha fermati per un controllo contestando il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. I due giovani hanno però mostrato un atteggiamento molto sospetto, erano agitati e preoccupati dal controllo. I poliziotti, a quel punto, procedevano a verificare anche l'interno dell'autovettura trovando, nel bagagliaio, tre sacchi contenenti svariate confezioni di piccole e medie dimensioni, rivestite da cellophane, contenenti complessivamente 60,850 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish. I due, dopo essere stati arrestati in flagranza di reato, sono stati condotti nella casa circondariale di Torino dove sono tuttora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un cane di razza pitbull, di pochi mesi di vita, che viaggiava con i due, è stato dapprima preso in cura dagli operatori della Polstrada e poi affidato al personale del canile di Settimo Torinese.