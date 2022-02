Un incidente stradale è avvenuto oggi in tarda mattinata a Latina in via del Lido, subito dopo il rondò che porta sulla Litoranea a poche centinaia di metri di distanza da Capoportiere. Una Fiat Punto guidata da una donna di 64 anni, per cause in fase di ricostruzione, ha tamponato una Smart con a bordo due fidanzati di Latina. Subito è scattato l'allarme al 118, la conducente della Punto è stata trasportata al Santa Maria Goretti per le ferite riportate, all'arrivo dei soccorritori era cosciente.

In base ai rilievi degli agenti della Polizia Locale che sono intervenuti i due veicoli procedevano nello stesso senso di marcia verso la Marina di Latina. Non sono mancate code e rallentamenti, la situazione adesso è tornata alla normalità.