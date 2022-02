Incursione serale e tentativo di furto all'interno di un'abitazione di Sezze Scalo, in via Sicilia: l'episodio si è verificato sabato pomeriggio a casa di due coniugi: il marito era in camera da letto al primo piano e la moglie, affaccendata in cucina al piano terra. «Stavo dormendo, ma in realtà ero più in una condizione di relax, avevo il pigiama, quando verso le 19 di sabato, ho sentito qualcosa nella stanza, ho visto delle luci, forse telefonini, che cercavano qualcosa, vedevo dei bagliori, non riuscivo ad alzarmi, mi sentivo bloccato e non riuscivo a reagire, temo mi abbiano spruzzato qualcosa, forse un sonnifero, non so cosa», ha detto l'operaio che vive nell'abitazione a Sezze Scalo».

L'uomo sebbene tramortito da qualche sostanza soporifera ha reagito, ha fatto rumore, il tempo di realizzare, di alzarsi e di prendere una ciabatta e di lanciarla contro uno dei due malviventi. I ladri (due) si sono lanciati a grandi falcate lungo le scale dove la donna che proveniva da un'altra stanza se li è ritrovati praticamente addosso.