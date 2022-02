Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 11 lungo via dei cinque archi all'altezza di via Pantanelle. Una Opel Corsa condotta da una donna classe 75, che proveniva da Nettuno ha svoltato a sinistra ma è stata centrata da una Audi condotta da un uomo classe 80 che proveniva in senso contrario.

La gravità delle ferite riportate dall'uomo ha spinto gli uomini dal 118, intervenuti sul posto insieme agli agenti della polizia locale, a richiedere l'intervento di un'eliambulanza per trasferire il ferito al pronto soccorso del capoluogo pontina. La donna invece in condizioni decisamente meno gravi, è stata portata alla clinica città di Aprilia. Gli agenti del comando di viale Europa hanno effettuato i rilievi e ascoltato alcuni testimoni