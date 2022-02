Drammatico incidente questa mattina in via Diversivo Acquachiara a Fondi. Il sinistro è avvenuto di primo mattino, a perdere la vita è stato un uomo di mezz'età che si stava recando a lavoro. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale di Formia. Secondo una prima ricostruzione, per cause che restano da chiarire, l'auto su cui viaggiava la vittima è uscita di strada finendo nel canale e ribaltandosi. Vani purtroppo i tentativi di soccorso. L'uomo è stato trovato senza vita. Sul luogo del sinistro, oltre agli agenti della polstrada, anche la polizia municipale di Fondi che ha gestito la viabilità. Per estrarre l'auto dal canale è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.