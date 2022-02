Un incidente stradale è avvenuto oggi poco prima delle 13 in via Monti a Latina, alle spalle del Tribunale, a poca distanza dall'incrocio con via Triboniano. Per cause in fase di accertamento un'auto condotta da una donna, una Fiat 500, ha centrato una 40enne che stava attraversando la strada insieme alla figlia, una bambina di tre anni rimasta illesa. La madre della piccola è stata portata in ospedale da un"ambulanza del 118 al Santa Maria Goretti in codice giallo, fortunatamente non è in gravi condizioni e il suo quadro clinico non desta particolari preoccupazioni. Sono gli agenti della Polizia Locale che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.