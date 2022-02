Terracina piange il noto istruttore pizzaiolo Alessandro Marigliani, che avrebbe compiuto 50 anni il prossimo 22 febbraio. L'uomo è morto all'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma dove era stato ricoverato dopo la positività al Covid che aveva ulteriormente compromesso il suo stato di salute già minato da altre patologie, anche cardiache. Sembra che non fosse vaccinato proprio per decisione del suo medico.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli