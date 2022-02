Tampona un'auto, poi il veicolo ormai fuori controllo si ribalta al centro della carreggiata. L'incidente che ha coinvolto due autovetture che viaggiavano nello stesso senso di marcia, è avvenuto nel tardi pomeriggio lungo via Guardapasso. Un giovane classe 1994, conducente della Opel che si è ribaltato a seguito dell'impatto, è stato trasferito in codice rosso presso l'ospedale dei castelli. Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita, ma la dinamica del sinistro è stata tale da richiedere l'adozione di tutte le precauzioni del caso. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale, gli agenti sono intervenuti sul posto per i rilievi e per la viabilità della strada in attesa della rimozione del mezzo.