Accusa un malore mentre si trova al volante e finisce con il furgone contro la vetrata di un negozio di arredamenti per la casa. L'incidente si è verificato ad Aprilia intorno alle 10.30 sulla complanare della Pontina, all'altezza di Montarelli. L'uomo, un 62enne, aveva appena terminato uno scarico nel vicino bar ma poi ha accusato un malore ripartendo con il mezzo, finendo per distruggere la vetrata dello store. Un'ambulanza del 118 lo ha trasportato al pronto soccorso per accertamenti, l'uomo comunque era cosciente al momento del trasporto e non dovrebbe aver riportato particolari ferite. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale.