È stato riaperto alla circolazione questa mattina Ponte Maggiore, nel territorio di Terracina, tratto di strada che collega la statale Appia con diverse Migliare e con la Frazione di Borgo Hermada. Le transenne sono state tolte oggi dal personale della provincia di Latina, responsabile dei lavori di messa in sicurezza iniziati nel mese di novembre scorso e ultimati negli ultimi giorni. A supervisionare l'apertura e il ripristino della circolazione a due sensi, inibita per diverso tempo per problemi strutturali del ponte, gli agenti del distaccamento di Terracina della Polizia stradale agli ordini di del sostituto commissario Giuliano Trillò. Tirano un sospiro di sollievo i residenti della zona e i tanti agricoltori, costretti per molto tempo a fare giri lunghissimi per raggiungere i campi e le aziende.