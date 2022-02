Il «debutto» pubblico è del 2 luglio 2020 e in conferenza stampa venne ricordato il suo passato da ufficiale a Latina, da capitano, come responsabile della polizia tributaria.

Il generale della Guardia di Finanza in quiescenza e già comandante della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza di L'Aquila, è sbarcato a Latina direttamente nel direttivo dell'associazione all'epoca in cui ci fu il restyling targato Luciano Iannotta (arrestato pure lui a settembre 2020 nell'ambito dell'inchiesta Dirty Glass).

