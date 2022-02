Sperava di farla franca consegnando una dose di hashish ai carabinieri che lo avevano appena fermato, nella speranza che i militari non si spingessero oltre nei controlli: invece, una volta capito che avrebbero proceduto alla perquisizione, ha spinto uno dei due per poi tentare la fuga. Un tentativo inutile: l'uomo è stato arrestato dopo un breve inseguimento.

È successo nei giorni scorsi, a Terracina, quando una pattuglia del Norm della locale Compagnia è stata insospettita da un uomo straniero, ma residente in città, che viaggiava su un ciclomotore. L'uomo, all'atto del controllo, ha spontaneamente consegnato una dose di stupefacente, per poi provare a scappare quando i militari stavano per procedere con la perquisizione approfondita. Dopo la spinta e il tentativo di fuga a piedi, l'uomo è stato preso dallo stesso militare spintonato, a circa 500 metri dal primo controllo. Una volta fermato, il fuggitivo ha cercato di divincolarsi colpendo i due militari con calci e pugni.

Una volta bloccato, i militari hanno rinvenuto nelle disponibilità dell'uomo circa 2,25 grammi di hashish, che aveva gettato poco prima per terra durante la fuga. Ma non è tutto: nella tasca del giubbotto e nello zaino, l'uomo nascondeva in totale circa 110 grammi di hashish e poco più di 6 grammi di cocaina, oltre al materiale per il confezionamento e il taglio di stupefacente e 2.345 euro in contanti. Nella sua abitazione, invece, è stato rinvenuto un proiettile calibro 357 magnum.

L'uomo è stato arresto e, d'intesa con la Procura, è stato sottoposto ai domiciliari. L'uomo, veniva giudicato dal Tribunale con rito direttissimo e gli è stata applicata una misura cautelare personale.