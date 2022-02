Spaccio di droga, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un giovane del 1993 a Cisterna di Latina.



Il 29enne è stato sorpreso dai carabinieri mentre cedeva dosi di hashish ad un nigeriano (1,2 grammi) e ad un giovane italiano (4,9 grammi). I due sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di stupefacenti. Il 29enne arrestato è stato poi trovato in possesso di ulteriori 63,4 grammi di hashish e 1,2 grammi di marijuana, già suddivise in dosi per lo spaccio.