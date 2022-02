Spaccio di droga, i carabinieri di Aprilia hanno arrestato una coppia di pusher. I militari della Compagnia di Aprilia hanno infatti fermato una coppia, lui 38 anni lei 34 anni, sorprendendoli in possesso di 70 grammi di cocaina, già confezionata per essere venduta in dosi. L'uomo, tra l'altro, era già sottoposto a misura cautelare. L'operazione, iniziata ad Aprilia, si è conclusa ad Ostia, sul litorale di Roma.

Nella successiva perquisizione a casa della coppia, i carabinieri hanno rinvenuto materiale per il confezionamento, misurazione e preparazione delle dosi.