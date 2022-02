Calano ancora i numeri della pandemia in provincia di Latina. Sono 663 i nuovi positivi segnalati nella giornata odierni dalla Asl di Latina. Ci sono però da segnalare purtroppo altre due vittime, decedute a causa di complicazioni dovute al coronavirus. Si tratta di un uom di Latina, classe 1939, con patologie gravi pregresse e vaccinato con dose booster. L'altro deceduto è un uomo di Aprilia, classe 1950, con patologie pregresse e anche lui vaccinato con dose booster.

Per quanto riguarda i nuovi contagi, record di giornata che come sempre spetta a Latina con 175 positivi. Poi Aprilia con 116 e Terracina con 57, Formia 40, Sezze 37. Via via tutti gli altri comuni con meno casi.