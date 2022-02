Ancora un morto per Covid in provincia di Latina, si tratta di un paziente di Aprilia. I nuovi casi positivi sono 912 in 24 ore. E' quanto comunica la Asl di Latina nel quotidiano bollettino di aggiornamento sulla pandemia.

Sono state 299 le persone guarite nelle ultime 24 ore mentre i ricoveri nelle strutture ospedaliere sono 6.

I nuovi casi positivi Comune per Comune

Aprilia 132

Bassiano -

Campodimele -

Castelforte 9

Cisterna di Latina 40

Cori 16

Fondi 73

Formia 63

Gaeta 33

Itri 13

Latina 211

Lenola 8

Maenza 1

Minturno 29

Monte San Biagio 10

Norma 5

Pontinia 20

Ponza 2

Priverno 28

Prossedi 1

Roccagorga 9

Rocca Massima 2

Roccasecca dei Volsci -

Sabaudia 29

San Felice Circeo 17

Santi Cosma e Damiano 8

Sermoneta 19

Sezze 22

Sonnino 12

Sperlonga 10

Spigno Saturnia 3

Terracina 86

Ventotene 1

TOTALI 912