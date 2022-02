Una donna di 50 anni residente in provincia di Venezia è stata raggirata con la truffa del finto amore da un uomo che si è presentato come militare in missione in Afghanistan.

La vittima, contattata su Facebook dopo alcuni mesi pensava di aver trovato l'amore della sua vita invece è caduta nel tranello. Ha inviato al presunto fidanzato una cospicua somma di denaro, che ammonta a migliaia di euro, grazie anche ad alcuni anticipi degli stipendi chiesti al datore di lavoro.

In realtà il militare non esisteva ma dietro al nickname si nascondevano otto stranieri residenti in provincia di Latina richiedenti asilo. I fatti risalgono all'anno scorso e le indagini sono state condotte dalla Polizia Postale.