"Oggi nel Lazio su 13.851 tamponi molecolari e 40.850 tamponi antigenici per un totale di 54.701 tamponi, si registrano 5.946 nuovi casi positivi (-1.168), sono 6 i decessi (-6), 1.910 i ricoverati (-31), 182 le terapie intensive (+3) e +9.140 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'10,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.635. Oggi open day ad accesso diretto, tutto si sta svolgendo regolarmente". Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

In particolare: Asl Roma 1, sono 866 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 2, sono 944 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 3, sono 825 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h; Asl Roma 4, sono 193 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 5, sono 533 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 6, sono 699 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.886 nuovi casi: Asl di Frosinone, sono 558 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h;

Asl di Latina, sono 824 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h; Asl di Rieti, sono 224 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h; Asl di Viterbo: sono 280 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Oggi open day ad accesso diretto e aperto a tutti nelle strutture AIOP dedicato alla somministrazione delle dosi booster di vaccino anti Covid fino ad esaurimento delle disponibilità giornaliere. Tutte le info su Salutelazio.it.