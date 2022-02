Traffico bloccato in direzione della capitale in questo momento lungo la via Pontina tra gli svincoli di via Mascagni e via Nettunense.

Il tamponamento tra un mezzo pesante ed una vettura avvenuto proprio all'altezza della rampa di uscita dalla via Pontina per la via Nettunense, sta causando non pochi disagi al traffico. Sul posto stanno intervenendo gli agenti della polizia stradale