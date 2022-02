Tra gli indagati figurano tre avvocati, un commercialista, anche un colonnello della Guardia di Finanza oltre a diversi imprenditori e, persino, esponenti del clan mafioso Parisi di Bari. Le ipotesi di reato contestate a vario ai tanti indagati prevedono associazione per delinquere, aggravata dalla transnazionalità, finalizzata alle frodi fiscali, al riciclaggio e all'autoriciclaggio dei relativi proventi nonché al trasferimento fraudolento di valori, al "contrabbando" di prodotti energetici, alle estorsioni, al traffico di sostanze stupefacenti e alla detenzione illegale di armi. Oltre agli arresti si è provveduto al sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 18 milioni di euro tra abitazioni di lusso, auto di grossa cilindrata, denaro contante, disponibilità finanziarie e compendi aziendali.

Operazione Levante della Dia di Bari, c'è anche un imprenditore di Aprilia tra gli 86 indagati e i 75 destinatari di misure cautelari per un traffico internazionale di carburante. L'indagine della Dda di Bari ha portato 15 soggetti in carcere e 45 ai domiciliari (a cui si aggiungono 14 destinatari dell'obbligo di presentazione alla pg e 2 destinatari di misure interdittive). Tra quelli ai domiciliari anche Claudio M., imprenditore di Aprilia con una ditta di trasporti.

