L'equipe chirurgica coordinata dal primario Vincenzo Viola ha estratto un proiettile dal torace vicino al polmone. L'intervento è durato circa un'ora. Non è in pericolo di vita ma è sotto stretta osservazione dei sanitari del nosocomio formiano.

Sparatoria a Formia, questa sera, in via Ponteritto, nei pressi di una concessionaria d'auto. Un uomo di 42 anni che lavora presso il rivenditore di auto, Gustavo Bardellino, è rimasto ferito. E' stato operato d'urgenza all'ospedale Dono Svizzero di Formia.

