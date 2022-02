La vittima dell'agguato ha lasciato l'ospedale Dono Svizzero di propria volontà nonostante le sue condizioni non siano ottimali.

E' stata eseguita una prova stub per cercare di risalire all'autore degli spari che hanno colpito ieri sera verso le 19 Gustavo Bardellino sull'uscio della concessionaria Buonerba dove lavora come addetto alle vendite.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli