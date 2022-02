Dopo oltre otto mesi torna in libertà. Nei giorni scorsi si è svolta una nuova udienza del processo dove è imputato anche l'ex dirigente della Asl Claudio Rainone e l'ex segretario provinciale del Pd Claudio Moscardelli e in aula ha deposto l'attuale manager della Asl Silvia Cavalli. I reati contestati a vario titolo ai tre imputati sono: falso, rivelazione di segreto d'ufficio e corruzione.

E' tornato in libertà Mario Graziano Esposito, imputato nel processo per lo scandalo dei concorsi della Asl. Lo ha deciso il Tribunale di Latina che ha accolto la richiesta presentata dall'avvocato Luca Giudetti che assiste l'ex dirigente della Asl. Esposito era stato destinatario del provvedimento restrittivo eseguito lo scorso maggio dalla Guardia di Finanza e dalla Squadra Mobile, firmato dal gip Giuseppe Cario su richiesta del pm Valeri De Luca.

