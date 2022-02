Timbrava il cartellino ma era senza Super Green pass: sospeso dipendente del Comune di Sezze. Prima determina di sospensione dal lavoro, dunque, dopo l'entrata in vigore del provvedimento governativo per indurre i lavoratori over 50 alla vaccinazione. A segnalare la posizione "anomala" dell'uomo che continuava a recarsi a lavoro ed a marcare il cartellino segnatempo, nonostante non fosse in regola con le attuali prescrizioni normative contenute all'art.1 della legge n.1 del 7 gennaio 2022, sono stati gli stessi colleghi responsabili del settore cui il trasgressore appartiene.

Secondo il contenuto della determina, il provvedimento è stato assunto a seguito della nota pervenuta al dirigente con cui s'informava l'Ente che l'uomo, un cinquantenne, continuava a recarsi a lavoro nonostante le prescrizioni derivate dal mancato possesso del green pass "rafforzato".